Зростання експорту на Франківщині: торгівля з 89 країнами та профіцит у понад 26 мільйонів доларів

За січень–травень 2025 року Івано-Франківська область експортувала товарів на 251,1 мільйона доларів США, що становить 97% від показника аналогічного періоду 2024 року.

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Про це журналістці повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Імпорт склав 224,6 мільйона доларів, або 86,8% до тогорічного обсягу.

Як вказують, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 26,5 мільйона доларів США, тоді як за цей період 2024 року воно було негативним — мінус 31,9 мільйона доларів.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом зріс до 1,12 (у 2024 році — 0,87), що свідчить про переважання експорту над імпортом.

Зовнішньоторгівельні операції проводили з партнерами з 89 країн світу.

Більше інформації щодо товарної структури зовнішньої торгівлі наведено за посиланням.