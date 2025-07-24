На Франківщину прямує траурний кортеж з тілом полеглого Ткачука Тараса

На Тлумаччину завтра, 25 липня, привезуть тіло військовослужбовця – Тараса Ткачука.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття – о 12 годині 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через село Остриня у село Олешів, до рідної домівки полеглого захисника.