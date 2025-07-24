СБУ запобігла теракту в одному з кафе у центрі Києва. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві, затримавши жінку, яка вчора ввечері, 23 липня, намагалася підірвати кафе в самому центрі Києва.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці у Telegram, пише Правда.

Зазначається, що для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Як повідомляється, співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП.

Як встановило слідство, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Наразі Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій затриманої.