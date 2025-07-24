На Прикарпатті знешкодили застарілі боєприпаси

Піротехніки знищили два вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 22 липня піротехніки ДСНС знищили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни, виявлені на відкритих територіях Івано-Франківської області.

Як зазначають, один артилерійський снаряд виявили в селі Іванівці Коломийського району, інший — у селі Ямниця Івано-Франківського району.