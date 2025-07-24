Зеленський ініціює законопроєкт з нормами щодо незалежності антикорупційних інституцій

Протягом 23 липня позиція Президента України стосовно законопроєкту №12414, який передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ змінилася.

«Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю та забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. Дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій – будуть, і очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – зазначив у своєму зверненні Володимир Зеленський.

Не забарилася реакція політиків на жест президента. Так, народний депутат Ярослав Юрчишин написав на своїй сторінці у соцмережі:

«Вітаю наше громадянське суспільство – Президент визнав, що ви праві. В межах дня, позиція Президента змінилися і тепер він бачить виклики для незалежності НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура та готовий ініціювати законопроект щодо виправлення… Суспільство почули – це добре. Дякую, Президенте. Україна таки не Росія».

Проте політик зауважує, що це всього тільки перший крок до вирішення проблеми, яку створили як депутати, так і президент.

«Тому, тримаємо стрій. Контролюємо якісь вирішення. То ж до зустрічі на зборах театралів», – підсумував Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стають залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції. Проти цього виступили громадські активісти у своїх соцмережах, частина народних депутатів, які голосували проти, незалежні журналісти та свідомі громадяни.