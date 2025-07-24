У Клубівцях водійка “БМВ Х5” наїхала на велосипедистку

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 липня, близько 16:15 в селі Клубівці, Тисменицької територіальної громади.

“Поліцейські попередньо встановили, що 39-річна мешканка Городенки, керуючи автомобілем «БМВ Х5», не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із 64-річною велосипедисткою. Місцева мешканка рухалась на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем та мала намір перетнути проїзну частину дороги з права на ліво відносно руху автомобіля”, – йдеться у дописі.