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Дорожньо-транспортна пригода, біля поліцейської машини.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Клубівцях водійка “БМВ Х5” наїхала на велосипедистку

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 12:52
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Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини автопригоди, у якій травмувалася велосипедистка.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 липня, близько 16:15 в селі Клубівці, Тисменицької територіальної громади.

Деталі аварії

“Поліцейські попередньо встановили, що 39-річна мешканка Городенки, керуючи автомобілем «БМВ Х5», не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із 64-річною велосипедисткою. Місцева мешканка рухалась на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем та мала намір перетнути проїзну частину дороги з права на ліво відносно руху автомобіля”, – йдеться у дописі.

Внаслідок аварії велосипедистку з травмами доставлено до лікувального закладу.

Водійку іномарки перевірено на стан сп’яніння – твереза.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Досудове розслідування триває.

Поліцейські вкотре наголошують неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Пошкоджений червоний велосипед на дорозі з камінням.
ДТП на дорозі: автомобіль і велосипед.