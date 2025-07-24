Відійшов у вічність військовий з Івано-Франківщини Ткачук Тарас

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

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Військовослужбовець служив у 102-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України.

Тарас з 2014 року стояв на захисті нашої держави у складі сил АТО, а з початком повномасштабного вторгнення рф знову став до лав оборонців, безстрашно боронячи незалежність і свободу України.

“Звістка про смерть такого молодого, мужнього Героя — це нестерпний біль для рідних, друзів, побратимів, для всієї громади. Важко прийняти втрату того, хто мав ще жити, мріяти, будувати майбутнє. Але Тарас обрав шлях воїна — шлях честі, відваги та самопожертви.

Щиро співчуваємо рідним і близьким померлого. Хай Господь дасть сили пережити цю важку втрату, а душу нашого Героя прийме у Царство Небесне.

Світла і вічна пам’ять Тарасові Ткачуку”, – йдеться у дописі.