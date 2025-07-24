Фундаментальный и технический анализ: в чем особенности и что нужно знать новичку

Решили заняться трейдингом или инвестированием? В этом случае вам нужно разобраться с базовыми понятиями и научиться проводить как технический, так и фундаментальный анализ выбранного актива и общей ситуации на рынке. Только так вы сможете заключать выгодные сделки, снизить уровень рисков и повысить свою прибыль. В статье мы рассмотрим, что представляют собой эти типы анализов и что нужно знать, чтобы стать успешным трейдером.

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Фундаментальный анализ: особенности

Трейдер делает выводы и выстраивает свои стратегии на основе определенной информации. И чем больше факторов он учитывает, тем точнее будут его прогнозы. Именно поэтому при заключении сделок нужно учитывать не только текущие тенденции, но и проводить фундаментальный анализ. Он подразумевает собой изучение общих экономических данных, так или иначе связанных с активом. Например, процентную ставку центробанка, изменения законодательства, наличие сезонного спроса, общую картину мира (войны, кризисы и пр.).

Чтобы учитывать эти факторы, вам нужно следить за новостями и понимать, что происходит в выбранных отраслях. Это очень важно для разработки дальнейших стратегий и формирования инвестиционного портфеля на длительный срок. Именно поэтому мы рекомендуем вам пройти обучение фундаментальному анализу в Биржевом Университете (записаться на курс можно по ссылке https://buniversity.com.ua/ru/tekhnichnyi-ta-fundamentalnyi-analiz). Квалифицированные преподаватели ответят на все имеющиеся вопросы и научат вас правильно учитывать мировые факторы.

Технический анализ: особенности

Опытные трейдеры говорят, что рынок подчиняется определенным правилам и тенденциям. Если вы изучите график цен, то вы увидите, что определенные события часто повторяются. Именно на этом и основывается технический анализ. Этим термином называют процесс изучения ценовых движений, на основе которого можно сделать выводы о том, сколько актив будет стоить в ближайшее время.

Для технического анализа важны 3 главных фактора:

Цена формируется с учетом спроса и предложения. На нее влияет множество факторов, как локальных, так и глобальных. Цены движутся не хаотично, а по определенным правилам (тенденциям). Они формируются на основе того, что большинство трейдеров действуют по схожим шаблонам и стратегиям. История практически всегда повторяется. Если уже были серьезные падения стоимости активов, то они произойдут в будущем. Если цены росли без видимой причины, то это произойдет снова.

Стоит отметить, что технический анализ необходим для разработки кратковременной стратегии. Вы просто смотрите на график, уровни поддержки и сопротивления, выбираете точки входа или выхода из сделки. Фундаментальный анализ необходим для составления долгосрочных стратегий, рассчитанных на несколько недель, месяцев либо даже лет.

Как стать успешным трейдером

Все, что для этого необходимо — пройти обучение торговле на бирже в Биржевом Университете, чтобы получить необходимые знания и навыки, а после этого начать нарабатывать практический опыт. Нужно понимать, что трейдер или инвестор постоянно учатся и развиваются, подстраиваясь под реалии сегодняшнего рынка. Нельзя просто прочитать книжку про трейдинг и стать успешным. Нужно много трудиться, совершать сделки, допускать ошибки, анализировать их — и только так вы сможете добиться положительного результата.

Вам придется освоить много нового, изменить свое отношение к жизни, научиться распределять риски и управлять ими. Важно освоить психологию трейдера, понять, что не все сделки могут быть успешными, что иногда вы будете недополучать прибыль или терять доход, но это — нормально. Главное — двигаться вперед, а не топтаться на месте, и вы сможете обеспечить себе финансовое благополучие.