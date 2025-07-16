Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
16 липня – 35-а річниця прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України (1990);
– 70 років виповнюється Святославу Вовчуку (1955), художнику декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнеру, члену НСХУ (2002), Спілки дизайнерів України (2005), уродженцю м. Тлумач (нині адміністративний центр Тлумацької територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.