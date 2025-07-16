Сьогодні до Городенки прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця Любомира Козьміна

Сумні вісті продовжують надходити до Городенківської міської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
З почестями зустрінемо Героя
Сьогодні, у середу16 липня 2025р., об 11:00 годині, просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) та гідно віддати шану Герою Козьміну Любомиру Любомировичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди, йдеться у повідомлені.
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.
Про чин похорону та церемонію прощання повідомимо додатково.
Просимо прийти та гідно зустріти Героя.