Сьогодні до Городенки прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця Любомира Козьміна

Сумні вісті продовжують надходити до Городенківської міської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка

Сьогодні, у середу16 липня 2025р., об 11:00 годині, просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) та гідно віддати шану Герою Козьміну Любомиру Любомировичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди, йдеться у повідомлені.