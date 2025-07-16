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Сьогодні до Городенки прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця Любомира Козьміна
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до Городенки прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця Любомира Козьміна

Автор: Ігор Василик
16/07/2025 08:54
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Сумні вісті продовжують надходити до Городенківської міської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка

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З почестями зустрінемо Героя

Сьогодні, у середу16 липня 2025р., об 11:00 годині, просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) та гідно віддати шану Герою Козьміну Любомиру Любомировичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди, йдеться у повідомлені.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомимо додатково.

Просимо прийти та гідно зустріти Героя.

Любомир Козьмін