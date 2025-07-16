Якою буде погода на Івано-Франківщині 16 липня

Синоптики прогнозують 16 липня 2025 року по місту Івано-Франківську та області мінливу хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

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Температура повітря

По місту: вночі 14-16°, вдень 23-25°.

По області: вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.