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В Делятині сталася аварія: зіткнулись два авто. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Делятині сталася аварія: зіткнулись два авто. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/07/2025 09:49
ДІМ РІА
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Сьогодні вранці, 16 липня, у Делятині трапилася ДТП.

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Очевидці повідомляють МІСТУ з місця події, що аварія сталася на центральній дорозі біля поліції. Наразі відомо, що там зіткнулися два автомобілі.

Постраждалих орієнтовно двоє. Одного з них рятувальники були змушені вирізати з автомобіля. На місці працюють медики, рятувальники та поліція.

Дорожньо-транспортна пригода на мокрій дорозі, кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, водій Audi виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

У результаті аварії водіїв доставили до медичного закладу.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та з’ясовують всі обставини ДТП.