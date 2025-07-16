В Делятині сталася аварія: зіткнулись два авто. ФОТО

Сьогодні вранці, 16 липня, у Делятині трапилася ДТП.

Очевидці повідомляють МІСТУ з місця події, що аварія сталася на центральній дорозі біля поліції. Наразі відомо, що там зіткнулися два автомобілі.

Постраждалих орієнтовно двоє. Одного з них рятувальники були змушені вирізати з автомобіля. На місці працюють медики, рятувальники та поліція.

За попередньою інформацією, водій Audi виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

У результаті аварії водіїв доставили до медичного закладу.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та з’ясовують всі обставини ДТП.