Контрольний матч. «Прикарпаття» перемогло «Скалу 1911». ФОТО

В рамках підготовки до нового сезону івано-франківці провели другий літній спаринг, зігравши з друголіговою «Скалою 1911» зі Стрия.

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До перерви команди обмінялися класними дальніми ударами: на гол Беспалька у гостей відповів Лукʼянченко. На 38-й хвилині Хома реалізував вихід сам-на-сам – 2:1, пише Правда з посиланням на сайт Прикарпаття.

На початку другого тайму Трофимюк збільшив перевагу господарів, однак невдовзі Фесенко забив у відповідь. У підсумку, мінімальна перемога прикарпатців – 3:2.

Контрольний матч

«Прикарпаття-Благо» – «Скала 1911» – 3:2

Голи : Беспалько (16), Хома (38), Трофимюк (53) – Лукʼянченко (24), Фесенко (68)

: Беспалько (16), Хома (38), Трофимюк (53) – Лукʼянченко (24), Фесенко (68) Прикарпаття (1 тайм): Бобинець – Жмуйда, Швець, Француз, Чушенко, Проців, Беспалько, Приходько, Радульський, Цюцюра, Хома.

(1 тайм): Бобинець – Жмуйда, Швець, Француз, Чушенко, Проців, Беспалько, Приходько, Радульський, Цюцюра, Хома. Прикарпаття (2 тайм): гнп – Радульський (Жмуйда, 60), Цибульник, Демків, Титов, Геник, Михальчук, Стаднік, Трофимюк, Барчук + гнп.

Наступний контрольний матч «зелено-жовті» проведуть 18 липня з першоліговим «Феніксом-Маріуполем». Гра відбудеться на стадіоні «Рух» (поч. 16:00).