Завдяки “Бюджету участі”: чергова партія РЕБів поїхала на фронт з Франківська

Завдяки “Бюджету участі” з Івано-Франківська передали дев’ять РЕБів чотирьом військовим частинам.

Йдеться на сайті міського голови, передає Правда.іф

Чергова допомога військовим

Майже кожна бригада отримала по два такі комплекси. Це лише частина обладнання для військових, аби якнайшвидше забезпечити їхню безпеку. Решту для ще двох військових частин передадуть згодом.

“Ми передаємо РЕБи чотирьом військовим частинам. Це не всі РЕБи, які ми маємо передати по програмі, але це велика частина для того, щоб вони якомога швидше поїхали на передову і захищали наших хлопців. Ми передаємо їх, як тільки вони до нас приїжджають.. Я думаю, що наступного тижня в нас буде ще наступна партія для ще двох військових частин”, — розповідає координаторка Програми “Бюджет участі” Христина Гнатів.

Ніна Пелікан та її колеги взяли участь у проекті “Бюджет участі”, щоб допомогти військовим. Завдяки їхній ініціативі, аеромобільна бригада військової частини А1008 вже отримала два комплекси РЕБ. Згодом вони передадуть захисникам ще й дрон “Мавік”, адже їхній проект передбачав два РЕБи та один Мавік.

“Це допомога військовій частині А1008, яка зараз несе оборону на Харківському напрямку і ці РЕБи є дуже потрібні в даний час. Це є насамперед збереження життя наших військових, тому я щиро вірю, що це є суттєва допомога у нашій перемозі і нашим військовим щодо збереження їхнього життя”, — зауважує авторка проекту Ніна Пелікан.

Військові кажуть, що така допомога хоча б трохи полегшує виконання бойових завдань та гарантує безпеку

Бійці щиро дякують за постійну підтримку Івано-Франківська, який забезпечує їх дронами, РЕБами, Мавіками та іншими надважливими засобами для боротьби.

“Дана допомога, ні для кого не секрет, є дуже важлива, так як вона допомагає нам якісно та безпечно виконувати бойові завдання. Найголовніше — це зберігає життя наших захисників і моїх підлеглих. Велика вдячність пану голові за те, що він проявляє постійно ініціативу. За те, що постійно я відчуваю від Івано-Франківщини надійний тил. У мене з цим містом пов’язано багато що, і це дуже важливо, що за нас думають і на постійній основі нам допомагають”, — каже офіцер 36 бригади морської піхоти Назарій.

Волонтерка Галина Паньків – авторка численних проектів. Загалом на її рахунку 12 проектів: 4 за програмою “Бюджет участі” та 8 в рамках інших конкурсів. Наразі команда пані Галини завершує три проекти з “Бюджету участі”, ще один – в роботі. Волонтерством вона займається ще з 2014 року і зізнається, що всі військові для неї вже, як рідні.

“Я вважаю так, що воювати повинні професіонали. А всі решта, хто не воює, повинні зробити все для того, щоб їм там воювалося і комфортно, і надійно. Чим надійніше їм там, то краще й спокійніше нам тут. І це наш обов’язок — робити, хто що може. Питали в мене, чи це якісь мої родичі — а вони фактично вже всі мені, як родина. Тому що це хлопці з різних напрямків, з різних бригад, з різних областей, але ми маємо контакти, і як тільки їм щось треба, то стараємося допомогти. Хочу сказати, що коли я подавала ці проекти, і ці хлопці, які забирають зараз з інших міст, вони в шоці. Кажуть: “Хоч і бригада десь прописана в іншій області, але нам Франківськ допомагає тому, що служать наші люди в тій бригаді”. Дякують і кажуть, що для них це є дуже важливо”, — ділиться авторка проектів Галина Паньків.

Місто у свою чергу підтримує такі ініціативи мешканців

Адже більшість авторів проектів “Бюджету участі” точно знають, яка допомога є найнеобхіднішою для конкретних бригад. Наші військові, що служать у різних підрозділах, діляться своїми потребами з рідними, друзями та знайомими. Саме так інформація про необхідне швидко доходить до волонтерів.

“Дуже важливо, що була ініціатива мешканців громади підтримувати конкретні військові частини. Місто всі проекти для ЗСУ профінансувало, підтримало, і сьогодні РЕБи підуть для різних військових частин. Дякуємо насамперед нашим захисникам за все. За кожен прожитий день, і наш обов’язок — їм допомагати. Дуже важливо, що такі ініціативні групи, які подавали проекти на “Бюджет участі”, що їхні ініціативи підтримані. І що поступово ми реалізовуємо ці проекти й передаємо дрони, РЕБи й інше спорядження для наших військових”, — підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

РЕБи, які передала Франківська громада, вже активно працюють на передовій

Наші військові висловлюють щиру подяку кожному небайдужому мешканцю за цю надважливу підтримку.