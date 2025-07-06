Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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6 липня – 80 років від дня народження Романа Круцика (1945-2023), голови Київського товариства «Меморіал», одного з організаторів розкопок жертв репресій у Дем’яновому Лазі, уродженця с. Яблунів Галицького району (нині Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.