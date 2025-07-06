За минулу добу окупаанти втратили 1200 орків, 1 літак та майже 40 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.07.25
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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
- особового складу / personnel – близько / about 1026440 (+1180) осіб / persons
- танків / tanks – 10992 (+2) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22956 (+3) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29960 (+39) од
- РСЗВ / MLRS – 1430 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1192 (+1) од
- літаків / aircraft – 421 (+1) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 43825 (+216)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3439 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 54252 (+104)
- спеціальна техніка / special equipment – 3925 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!