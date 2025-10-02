Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

2 жовтня – 160 років від дня народження Дениса Січинського (1865-1909), відомого композитора, диригента, музичного діяча. З 1899 р. жив і творив у м. Станіславі (тепер Івано-Франківськ), де й похований.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.