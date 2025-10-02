Франківські лялькарі зіграли особливу виставу для воїнів ФОТО

Актори Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки завітали до обласної клінічної лікарні у Івано-Франківську.

Там для військових, які проходять лікування та реабілітацію, зіграли унікальну виставу «Хто росте в саду», повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Це вже другий спецпоказ постановки для захисників. За словами митців, такі зустрічі стануть доброю традицією й надалі відбуватимуться на запит медичних закладів.

Історія «Хто росте в саду» розповідає про маленького Соловейка, який шукає прихисток у різних куточках світу, переживає зміну пір року та зрештою повертається додому. Бо саме рідна земля – найтепліший і найнадійніший прихисток. Актори допомагають глядачам «відчути» весну ароматом свіжих трав, літо – смаком ягід і варення, осінь – шелестом листя, а зиму – подихом вітру й тишею. Такий підхід дозволяє повністю зануритися в атмосферу природи, навіть із заплющеними очима.