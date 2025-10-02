ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 2 жовтня
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 2 жовтня

2 жовтня в Івано-Франківську та області прогнозують сильні заморозки в повітрі до 5° морозу. Вночі в регіоні пройде невеликий дощ, в горах — з мокрим снігом. Вдень опадів не передбачають.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 7-9° тепла. По області вдень — 4-9° тепла. У високогір’ї Карпат упродовж доби температура коливатиметься від 5° морозу до 3° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

