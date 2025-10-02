ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Суд зобов'язав франківського забудовника сплати кілька мільйонів гривень до бюджету
Диван на коліщатках в темній вітальні

Суд зобов’язав франківського забудовника сплати кілька мільйонів гривень до бюджету

Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов місцевої прокуратури та зобов’язав забудовника житлового будинку на вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську сплатити понад 7 млн грн пайової участі.

Про це повідомляють в обласній прокуратурі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

На що мають піти гроші

Ці кошти мали бути перераховані на розвиток інфраструктури міста, однак забудовник у визначений законом строк цього не зробив.

Тепер гроші мають надійти до місцевого бюджету.

СХОЖІ НОВИНИ