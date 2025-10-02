Суд зобов’язав франківського забудовника сплати кілька мільйонів гривень до бюджету

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов місцевої прокуратури та зобов’язав забудовника житлового будинку на вулиці Вовчинецькій у Івано-Франківську сплатити понад 7 млн грн пайової участі.
Про це повідомляють в обласній прокуратурі.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
На що мають піти гроші
Ці кошти мали бути перераховані на розвиток інфраструктури міста, однак забудовник у визначений законом строк цього не зробив.
Тепер гроші мають надійти до місцевого бюджету.