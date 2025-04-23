Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права;
– 150 років від дня народження Модеста Сосенка (1875-1920), українського художника, родом з с. Пороги Богородчанського району (нині Солотвинської селищної територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.