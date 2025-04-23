ІФНТУНГ у четвер проведе масштабний захід для майбутніх абітурієнтів – Технопікнік

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запрошує на День відкритих дверей університету, який пройде у форматі технопікніка: із цікавими заходами, частуванням та розіграшем призів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт закладу вищої освіти.
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Запрошуємо на Технопікнік в ІФНТУНГ учнів 9-11 класів, їхніх батьків, вчителів, усіх охочих відвідати університет нафти і газу! Ви готові до незабутнього дня, наповненого наукою, розвагами та неймовірними відкриттями? Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запрошує вас на унікальний захід – Технопікнік, у якому поєднані інноваційні технології із розвагами на природі!, – йдеться у повідомлені на сайті ІФНТУНГ
Кожен зможе переконатися, що наука – це не лише цікаво, але й доступно кожному! Відкрийте для себе світ інновацій та, можливо, знайдіть омріяну професію!
Коли: 24 квітня 2025 року з 12:00 до 14:00
Де: Головна площа ІФНТУНГ
О 14:00 розіграш призів в актовій залі ІФНТУНГ
Завітайте на Технопікнік в ІФНТУНГ та отримайте незабутні враження та цінні призи!
Маєте питання – напишіть нам
https://forms.gle/FVCH1jx8R6YPwwjT9
або телефонуйте за номером
+380 (97) 745 32 81
Для учнів, батьків, вчителів та всіх охочих!
У програмі:
- розіграш призів
- нафтова качалка і помазання свіжовидобутою нафтою
- світ інноваційних технологій, представлених у багатьох локаціях факультетів і інститутів
- геологічний музей
- консультації про правила вступу