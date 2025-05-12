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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
12/05/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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12 травня – 160 років від дня народження Софії Окуневської-Морачевської (1865-1926), української громадської діячки, першої лікарки-українки в Галичині;

– 85 років від дня народження Івана Підлисецького (1940-2024), фотожурналіста, члена Національної спілки журналістів України, автора кольорового кінофільму «Понад Прутом моя Коломия», уродженця с. Нижній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.