Медики Калуської лікарні вперше провели унікальну операцію



У п’ятницю, 9 травня, у травматологічному відділенні Калуської центральної районної лікарні вперше успішно провели артроскопію колінного суглоба.

Про це повідомила Калуська міська рада, передає Правда ІФ

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“Це важливий крок у розвитку малоінвазивної хірургії в нашому закладі та суттєвий прогрес у наданні сучасної ортопедо-травматологічної допомоги пацієнтам”, – зазначив в.о. завідувача травматологічного відділення Орест Белей.

Операцію виконали за участю кваліфікованої команди лікарів-травматологів із використанням сучасного артроскопічного обладнання. Завдяки цьому втручання є менш травматичним, має коротший період реабілітації та дозволяє пацієнтам швидше повернутися до активного життя.

“Дякуємо адміністрації лікарні за підтримку, а також усім фахівцям, які долучилися до реалізації цього важливого кроку. Попереду — подальше вдосконалення та впровадження новітніх технологій у травматологічну практику нашого відділення”, – зазначили медики.