Медики Калуської лікарні вперше провели унікальну операцію

У п’ятницю, 9 травня, у травматологічному відділенні Калуської центральної районної лікарні вперше успішно провели артроскопію колінного суглоба.
Про це повідомила Калуська міська рада, передає Правда ІФ
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
“Це важливий крок у розвитку малоінвазивної хірургії в нашому закладі та суттєвий прогрес у наданні сучасної ортопедо-травматологічної допомоги пацієнтам”, – зазначив в.о. завідувача травматологічного відділення Орест Белей.
Операцію виконали за участю кваліфікованої команди лікарів-травматологів із використанням сучасного артроскопічного обладнання. Завдяки цьому втручання є менш травматичним, має коротший період реабілітації та дозволяє пацієнтам швидше повернутися до активного життя.
“Дякуємо адміністрації лікарні за підтримку, а також усім фахівцям, які долучилися до реалізації цього важливого кроку. Попереду — подальше вдосконалення та впровадження новітніх технологій у травматологічну практику нашого відділення”, – зазначили медики.