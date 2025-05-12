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Українські військові знищили понад 1100 російських окупантів: Втрати ворога
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські військові знищили понад 1100 російських окупантів: Втрати ворога

Автор: Петро Якимчук
12/05/2025 07:39
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 967060 (+1170) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22473 (+27) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27718 (+48) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35678 (+141),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48118 (+171) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Втрати росіян станом на 12 травня 2025 року