Українські військові знищили понад 1100 російських окупантів: Втрати ворога

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 967060 (+1170) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10800 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22473 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27718 (+48) од,
- РСЗВ / MLRS – 1381 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+3) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35678 (+141),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48118 (+171) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+6)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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