ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Франківщині 12 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Франківщині 12 травня

Автор: Петро Якимчук
12/05/2025 07:17
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прогноз погоди на понеділок, 12 травня.

12 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень — невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці — заморозки в повітрі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, передає Правда ІФ

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 11-13° тепла. По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° морозу, вдень — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.