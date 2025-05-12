Якою буде погода на Франківщині 12 травня

Прогноз погоди на понеділок, 12 травня.

12 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень — невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці — заморозки в повітрі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, передає Правда ІФ

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 11-13° тепла. По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° морозу, вдень — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.