Франківське “Прикарпаття” зіграло у нічию на виїзді з командою “Кремінь”

Остання команда групи “Вибування” у 7 турі приймала третю, пише Правда ІФ з посиланням на пресслужбу “Прикарпаття”

“Прикарпаття” у 2025 році ще не програвало. Підопічні Олега Рипана виграли три матчі поспіль. “Кремінь” мав шанс піднятися з останнього місця, але для цього варто було перемагати суперника, який навесні грає потужно.

У першій половині тайму цікавих моментів не було. Чимало помилялися футболісти обох команд у перехідній фазі. Можна згадати хіба що удар Хоми, але він у дальній кут не влучив. Володіли ініціативою гості, але конструктиву у заключній третині поля їм не вистачало. У другій половині першого тайму підопічні Климовського змогли вирівняти гру. Наприкінці тайму міг забивати Савіцький, але Кучерук вчасно вийшов з воріт. На перерву суперники пішли без голів.

Через повітряну тривогу другий тайм розпочався із запізненням. У другому таймі команди зіграли десять хвилин і знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Повноцінного тайму у нас не вийшло, адже постійні паузи не могли не вплинути на характер гри. Варто відзначити Дмитроченка, який своєю грою заслуговував лише на схвальні відгуки. Наприкінці зустрічі було дуже непросто “Кременю”, але підопічні Климовського трималися.

У підсумку, гра так і завершилася без голів.