ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківське "Прикарпаття" зіграло у нічию на виїзді з командою "Кремінь"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківське “Прикарпаття” зіграло у нічию на виїзді з командою “Кремінь”

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 21:35
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Остання команда групи “Вибування” у 7 турі приймала третю, пише Правда ІФ з посиланням на пресслужбу “Прикарпаття”

“Прикарпаття” у 2025 році ще не програвало. Підопічні Олега Рипана виграли три матчі поспіль. “Кремінь” мав шанс піднятися з останнього місця, але для цього варто було перемагати суперника, який навесні грає потужно.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

У першій половині тайму цікавих моментів не було. Чимало помилялися футболісти обох команд у перехідній фазі. Можна згадати хіба що удар Хоми, але він у дальній кут не влучив. Володіли ініціативою гості, але конструктиву у заключній третині поля їм не вистачало. У другій половині першого тайму підопічні Климовського змогли вирівняти гру. Наприкінці тайму міг забивати Савіцький, але Кучерук вчасно вийшов з воріт. На перерву суперники пішли без голів.

Через повітряну тривогу другий тайм розпочався із запізненням. У другому таймі команди зіграли десять хвилин і знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Повноцінного тайму у нас не вийшло, адже постійні паузи не могли не вплинути на характер гри. Варто відзначити Дмитроченка, який своєю грою заслуговував лише на схвальні відгуки. Наприкінці зустрічі було дуже непросто “Кременю”, але підопічні Климовського трималися.

У підсумку, гра так і завершилася без голів.