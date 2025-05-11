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Зеленський: Очікуємо припинення вогню та особисто чекатиму на Путіна в Туреччині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський: Очікуємо припинення вогню та особисто чекатиму на Путіна в Туреччині

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 20:15
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

ДжерелоЗеленський у Telegram

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Пряма мова: “Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства.

І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть”.