Руслан Марцінків провів екскурсію Івано-Франківськом ФОТО

Мер Руслан Марцінків разом з франківцями та гостями міста занурились в історію Івано-Франківська

Сьогодні мер був екскурсоводом, провів першу з безкоштовних екскурсій Франківськом у цьому сезоні.

Він розповів про цікаві місця у самісінькому центрі міста. Як будувалась перша українська церква, скільки синагог у місті, яке населення було у Станиславові.

Про тодішніх колаборантів, адже повернули на вул. Страчених, де відбулись трагічні події – розстріл десятків націоналістів через зрадника. Про Вірменську церкву.

Далі рушили до площі Шептицького подивитися і розповісти про першу кам’яницю і найстаршу будівлю в місті. Завершили на Бастіоні, де колись була могутня неприступна фортеця.