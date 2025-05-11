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Руслан Марцінків провів екскурсію Івано-Франківськом ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків провів екскурсію Івано-Франківськом ФОТО

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 19:40
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Мер Руслан Марцінків разом з франківцями та гостями міста занурились в історію Івано-Франківська

Сьогодні мер був екскурсоводом, провів першу з безкоштовних екскурсій Франківськом у цьому сезоні.

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Він розповів про цікаві місця у самісінькому центрі міста. Як будувалась перша українська церква, скільки синагог у місті, яке населення було у Станиславові.

Про тодішніх колаборантів, адже повернули на вул. Страчених, де відбулись трагічні події – розстріл десятків націоналістів через зрадника. Про Вірменську церкву.

Далі рушили до площі Шептицького подивитися і розповісти про першу кам’яницю і найстаршу будівлю в місті. Завершили на Бастіоні, де колись була  могутня неприступна фортеця.