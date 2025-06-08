Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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8 червня – Трійця (Зелені свята);
– 170 років від дня народження Наталії Кобринської (1855-1920), письменниці, громадської діячки, організаторки жіночого руху в Галичині, уродженки с. Белелуя Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району), похованої в м. Болехові (нині адміністративний центр Болехівської територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.