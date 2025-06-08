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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
08/06/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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8 червня – Трійця (Зелені свята);

– 170 років від дня народження Наталії Кобринської (1855-1920), письменниці, громадської діячки, організаторки жіночого руху в Галичині, уродженки с. Белелуя Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району), похованої в м. Болехові (нині адміністративний центр Болехівської територіальної громади Калуського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.