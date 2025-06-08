На війні обірвалося життя молодшого сержанта Володимира Колодяжного з Прикарпаття

Скорботна звістка прийшла в Бурштинську громаду
6 червня 2025 року, під час виконання службових обов’язків зі зведення фортифікаційних споруд у районі населеного пункту Ізюм, Харківської області, обірвалося життя молодшого сержанта Володимира Колодяжного — командира відділення інженерного підрозділу.
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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду
Володимир Іванович народився 17 лютого 1976 року.
Відповідальний, відданий і мужній, він гідно ніс службу навіть у найскладніших умовах. Його смерть настала внаслідок обвалу ґрунту під час виконання інженерних робіт.
Щиро співчуваємо родині, близьким, побратимам. Разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі.Висловлюємо особливі слова підтримки рідним Володимира — у Бурштині та селі Колодіїв. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю непоправну втрату.