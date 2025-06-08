За минулу добу ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів

Генштаб повідомив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 996150 (+1120) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10911 (+7) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22748 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28892 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1410 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1183 (+2) од,
- літаків / aircraft – 414 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39651 (+158),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3315 (+7),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51225 (+146) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3911 (+3)
- Дані уточнюються / Data are being updated.
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