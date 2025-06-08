На війні загинув прикарпатець Василь Лютан

Гірка звістка та пекучий біль втрати для Надвірнянської громади.

Осиротіла ще одна українська сімʼя, родина і вся Громада , на привеликий жаль 5 червня 2025 року молодший сержант командир протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки, Лютан Василь Васильович загинув біля населеного пункту Дорожнянка Гуляйпільської міської територіальної громади Пологівського району Запорізької області, внаслідок бойових поранень, отриманих у бою за Батьківщину.

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Про це повідомив очільник надвірнянської громади Зіновій Андрійович, передає Правда ІФ

Ворог безжальний. Він руйнує не лише будинки, вулиці, населені пункти. Він забирає життя у тих, хто ще так багато добра міг принести у цей світ. Саме таким був житель села Красна Лютан Василь Васильович 15. 05. 1989 р.н

Щирий, позитивний, людина з великим серцем та палкою любовʼю др України, таким назавжди памʼятатимуть рідні, побратими та всі хто знав Василя.

Полеглий воїн назавжди залишиться для нас вірним сином українського народу. Ми ніколи не забудемо його подвиг!

Громадо, згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади!