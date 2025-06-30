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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
30/06/2025 09:10
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30 червня – 95 років від дня народження Івана Деркача (1930-1961), поета, краєзнавця, педагога з с. Ямниці Тисменицького району (нині адміністративний центр Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.