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Погода на Івано-Франківщині 30 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 30 червня

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 09:29
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30 червня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 24-26° тепла. По області прогнозують 21-26° тепла. У високогір’ї Карпат — 13-18° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.