Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади медиків

На Прикарпатті з 30 червня по 4 липня тривають “Дні здоров’я”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.
Виїзні бригади медиків Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:
30.06 – Жураки, Слобідка, Верховина (Центр надання соціально-психологічної допомоги вул. Коваля, 1) Торговиця;
01.07 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул.Панаса Мирного 8), Красноїлля, Торговиця;
02.07 – Івано-Франківськ (вул.Макухи, 2 Г), Тлумач ( вул.Винниченка), Шепіт, Копачинці;
03.07- Івано-Франківськ (вул.Військових Ветеранів 12), Марківці, Вербовець, Копачинці;
04.07 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв Упа,1), Кути, Снятин (Психоневрологічний інтернат, вул. Гоголя 23).