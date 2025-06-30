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Медики Червоного Хреста обстежують пацієнтів у клініці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади медиків

Автор: Оксана Марушкевич
30/06/2025 09:48
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На Прикарпатті з 30 червня по 4 липня тривають “Дні здоров’я”.

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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Виїзні бригади медиків Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком: 

30.06 – Жураки, Слобідка, Верховина (Центр надання соціально-психологічної допомоги вул. Коваля, 1) Торговиця;

01.07 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул.Панаса Мирного 8),  Красноїлля, Торговиця;

02.07 – Івано-Франківськ (вул.Макухи, 2 Г), Тлумач ( вул.Винниченка), Шепіт, Копачинці;

03.07- Івано-Франківськ (вул.Військових Ветеранів 12), Марківці, Вербовець, Копачинці;

04.07 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв Упа,1), Кути, Снятин (Психоневрологічний інтернат, вул. Гоголя 23).