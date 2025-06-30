Прикарпатські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам у горах

29 червня рятувальники Івано-Франківщини двічі залучалися до надання допомоги туристам, які травмувались під час проходження гірських маршрутів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
- Так, вчора вранці на полонині Ружчина травмувалася жителька Калуського району 2003 р.н. До місця події оперативно вирушила група пошуково-рятувального відділення села Осмолода, які надали постраждалій домедичну допомогу та транспортували до населеного пункту.
- Цього ж дня туристка з Києва, травмувалася поблизу гори Михалкова в селі Смодна, Косівського району. Гірські рятувальники Косівщини прибувши до місця знаходження туристки 1977 р.н. надали першу домедичну допомогу та транспортували потерпілу до підніжжя гори, де її передали медикам.
“Під час гірських мандрівок завжди дотримуйтеся правил безпеки, підбирайте відповідний одяг та взуття, реєструйте свої маршрути та не мандруйте наодинці”, – нагадують рятувальники.