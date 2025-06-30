Прикарпатські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам у горах

29 червня рятувальники Івано-Франківщини двічі залучалися до надання допомоги туристам, які травмувались під час проходження гірських маршрутів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Так, вчора вранці на полонині Ружчина травмувалася жителька Калуського району 2003 р.н. До місця події оперативно вирушила група пошуково-рятувального відділення села Осмолода, які надали постраждалій домедичну допомогу та транспортували до населеного пункту.

Цього ж дня туристка з Києва, травмувалася поблизу гори Михалкова в селі Смодна, Косівського району. Гірські рятувальники Косівщини прибувши до місця знаходження туристки 1977 р.н. надали першу домедичну допомогу та транспортували потерпілу до підніжжя гори, де її передали медикам.