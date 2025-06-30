Прикарпатець у меблях незаконно перевозив кілька десятків пристроїв Apple. ФОТО

У пункті пропуску “Шегині” прикордонники разом із працівниками митниці виявили в мешканця Прикарпаття понад три десятки незадекларованих навушників Apple AirPods Max.
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Під час перевірки автомобіля Mercedes митники виявили 32 пари новеньких навушників Apple AirPods Max.
Товар ретельно заховали в середині старого дивану. Перевозив крам 28-річний мешканець Прикарпаття, який прямував з Німеччини до Івано-Франківська.
За словами порушника, він не знав, що в середині меблів. Незадекларований товар вилучили, а на чоловіка склали відповідний протокол.