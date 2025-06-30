Голова правління “Прикарпаттяобленерго” Олександр Бубен іде з посади

З першого липня 2025 року голова правління “Прикарпаттяобленерго” Олександр Бубен йде з посади.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Фіртка.
За його словами, всі справи він передав своєму заступнику Василю Костюку, а підприємство і надалі працює у штатному режимі.
“Цього року «Прикарпаттяобленерго» відзначає свій 95-літній ювілей. Впевнений, що професіоналізм, досвід, наполегливість колективу допоможуть у досягненні нових цілей, а всі розпочаті справи будуть мати завершення з позитивним результатом. Також хочу подякувати за співпрацю органам місцевого самоврядування, партнерам компанії за цікаві спільні проекти, можливість зростати, здобувати новий досвід. Окрема подяка Збройним Силам України, які наближають нашу перемогу. Вірю, що для колективу компанії підтримка волонтерів і війська і надалі буде у фокусі уваги”, — написав Олександр Бубен.