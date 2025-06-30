Голова правління “Прикарпаттяобленерго” Олександр Бубен іде з посади

З першого липня 2025 року голова правління “Прикарпаттяобленерго” Олександр Бубен йде з посади.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Фіртка.

За його словами, всі справи він передав своєму заступнику Василю Костюку, а підприємство і надалі працює у штатному режимі.