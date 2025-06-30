На війні поліг Василь Варцаб’юк із села Старий Косів

Стало відомо про загибель Захисника України Василя Варцаб’юка із села Старий Косів на Івано-Франківщині.
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Про загибель Захисника України повідомила сьогодні, 30 червня, Косівська районна військова адміністрація.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Варцаб’юка Василя Івановича жителя села Старий Косів. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!”, — йдеться у повідомленні.
Про дату та час зустрічі воїна повідомлять додатково.