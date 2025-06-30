Прикарпатський нардеп розкритикував звернення Франківської міськради про заборону абортів

Під час 53-ї сесії Івано-Франківської міської ради депутати прийняли звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім’ї в Україні. Автори наголошують на демографічній кризі в Україні, зокрема на низькому рівні народжуваності, високій кількості розлучень, впливі війни та міграції.

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На це народний депутат Ігор Фріс відреагував на своїй Facebook-сторінці, пише Фіртка.

“Міська рада мого міста, вирішила, що вони вирішуватимуть тепер й за жінок. Що і як їм робити. Лишати чи ні дитину. При цьому, як я зрозумів, вирішили звернутися до законодавців з цього приводу і проголосували за відповідне звернення. Ну, по-перше, ніхто і ніколи в раді, як мінімум за той час, коли я виконую представницькі функції, не розглядав звернення міських та обласних депутатів. При чому звернень таких на моїй памʼяті оголошували безліч”, — зазначає Фріс.

Депутат наголошує, у повноваження ВРУ не входить розглядати звернення місцевих рад.

“Скоріш за все це політичне рішення, яке направлене для висловлення позиції, а не законодавчого регулювання. Ну і про саму суть питання. На моє переконання, вирішувати, що і як робити, повинна жінка. Не депутати. Ні місцеві, ні загальнодержавні. Тому якщо і зʼявиться колись такий проєкт, навряд мій голос буде отримано в його підтримку”, — підкреслює Ігор Фріс.

Нагадаємо, у документі міська рада закликає центральну владу:

законодавчо закріпити захист життя ненароджених дітей;

відновити Міністерство сім’ї України;

запровадити навчальні курси з підготовки до сімейного життя в школах;

створити соціальні, економічні та інформаційні умови для підтримки багатодітних сімей;

суттєво збільшити матеріальну допомогу при народженні дитини. Зокрема: 100 тисяч гривень за першу дитину; 200 тисяч гривень за другу; 300 тисяч гривень за третю і кожну наступну дитину.

впровадити програму надання житла сім’ям, у яких народилося п’ятеро і більше дітей.

Свою позицію автори звернення аргументують Конституцією України та міжнародними документами, що гарантують захист прав дитини.