Прикарпатський нардеп розкритикував звернення Франківської міськради про заборону абортів

Під час 53-ї сесії Івано-Франківської міської ради депутати прийняли звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім’ї в Україні. Автори наголошують на демографічній кризі в Україні, зокрема на низькому рівні народжуваності, високій кількості розлучень, впливі війни та міграції.
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На це народний депутат Ігор Фріс відреагував на своїй Facebook-сторінці, пише Фіртка.
“Міська рада мого міста, вирішила, що вони вирішуватимуть тепер й за жінок. Що і як їм робити. Лишати чи ні дитину. При цьому, як я зрозумів, вирішили звернутися до законодавців з цього приводу і проголосували за відповідне звернення.
Ну, по-перше, ніхто і ніколи в раді, як мінімум за той час, коли я виконую представницькі функції, не розглядав звернення міських та обласних депутатів. При чому звернень таких на моїй памʼяті оголошували безліч”, — зазначає Фріс.
Депутат наголошує, у повноваження ВРУ не входить розглядати звернення місцевих рад.
“Скоріш за все це політичне рішення, яке направлене для висловлення позиції, а не законодавчого регулювання. Ну і про саму суть питання.
На моє переконання, вирішувати, що і як робити, повинна жінка. Не депутати. Ні місцеві, ні загальнодержавні.
Тому якщо і зʼявиться колись такий проєкт, навряд мій голос буде отримано в його підтримку”, — підкреслює Ігор Фріс.
Нагадаємо, у документі міська рада закликає центральну владу:
- законодавчо закріпити захист життя ненароджених дітей;
- відновити Міністерство сім’ї України;
- запровадити навчальні курси з підготовки до сімейного життя в школах;
- створити соціальні, економічні та інформаційні умови для підтримки багатодітних сімей;
- суттєво збільшити матеріальну допомогу при народженні дитини. Зокрема:
- 100 тисяч гривень за першу дитину;
- 200 тисяч гривень за другу;
- 300 тисяч гривень за третю і кожну наступну дитину.
- впровадити програму надання житла сім’ям, у яких народилося п’ятеро і більше дітей.
Свою позицію автори звернення аргументують Конституцією України та міжнародними документами, що гарантують захист прав дитини.