Франківські депутати звернулись до ВРУ про заборону абортів

27 червня Івано-Франківська міська рада на сесії підтримала звернення до ВРУ та Президента України щодо “захисту життя людини від зачаття до природної смерті” — про заборону абортів.

Ініціатором звернення виступив депутат Ярослав Дубас. Документ також підписали представники громадських і релігійних організацій громади, пише Правда з посиланням на Галку.

У зверненні йдеться про необхідність внести зміни до Конституції України.

Звернення містить низку вимог до центральної влади: