Франківські депутати звернулись до ВРУ про заборону абортів

27 червня Івано-Франківська міська рада на сесії підтримала звернення до ВРУ та Президента України щодо “захисту життя людини від зачаття до природної смерті” — про заборону абортів.
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Ініціатором звернення виступив депутат Ярослав Дубас. Документ також підписали представники громадських і релігійних організацій громади, пише Правда з посиланням на Галку.
У зверненні йдеться про необхідність внести зміни до Конституції України.
Звернення містить низку вимог до центральної влади:
- заборонити аборти в Україні;
- відновити Міністерство у справах сім’ї;
- запровадити в освітні програми підготовку молоді до створення сім’ї;
- фінансово підтримувати народження дітей: 100 тис. грн за першу дитину, 200 тис. грн — за другу, 300 тис. грн — за третю і наступних;
- надавати безкоштовне житло родинам з п’ятьма і більше дітьми.