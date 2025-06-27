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Франківські депутати звернулись до ВРУ про заборону абортів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські депутати звернулись до ВРУ про заборону абортів

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 13:30
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27 червня Івано-Франківська міська рада на сесії підтримала звернення до ВРУ та Президента України щодо “захисту життя людини від зачаття до природної смерті” — про заборону абортів.

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Ініціатором звернення виступив депутат Ярослав Дубас. Документ також підписали представники громадських і релігійних організацій громади, пише Правда з посиланням на Галку.

У зверненні йдеться про необхідність внести зміни до Конституції України.

Звернення містить низку вимог до центральної влади:

  • заборонити аборти в Україні;
  • відновити Міністерство у справах сім’ї;
  • запровадити в освітні програми підготовку молоді до створення сім’ї;
  • фінансово підтримувати народження дітей: 100 тис. грн за першу дитину, 200 тис. грн — за другу, 300 тис. грн — за третю і наступних;
  • надавати безкоштовне житло родинам з п’ятьма і більше дітьми.