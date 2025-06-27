Франківські студентки здобули перемогу у буткемпі в Британії

Студентки Університету Короля Данила Анастасія Мельник та Валерія Потоцька разом із командою стали переможницями у буткемпі у Великій Британії.

Навчальний табір з технологічного підприємництва відбувався на базі Університету Ексетера, який є партнером УКД, інформує Правда.іф.

Анастасія Мельник – студентка другого курсу спеціальності «Право» в Університеті Короля Данила. Каже, про табір вже чула від друзів, а цьогоріч наважилася і сама спробувати. Одним із головних критеріїв відбору було знання англійської мови.

«Головна ідея полягала в тому, щоб створити програмне забезпечення для малого бізнесу для тестування цін. Я приватна підприємиця в Україні, маю невеликий бізнес, тому складно не було. У команді займалася розробкою сайту для нашого програмного забезпечення, бо вже маю схожий досвід. Загалом це моя перша така поїздка і дуже корисна. Якщо плануєш розвивати свій бізнес, це дає дуже багато знань, адже з нами працювали спікери, які вже мають власну успішну справу», – каже Анастасія Мельник.

Цікавим досвідом участь у буткемпі стала і для студентки другого курсу спеціальності «Психологія» Валерії Потоцької. Каже, дуже цінними були знайомства з учасниками з різних країн світу та можливість здобути нові знання.