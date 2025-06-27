ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей радісно піднімає руки на галявині.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські студентки здобули перемогу у буткемпі в Британії

Автор: Любов Семанишин
27/06/2025 12:59
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Студентки Університету Короля Данила Анастасія Мельник та Валерія Потоцька разом із командою стали переможницями у буткемпі у Великій Британії.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Навчальний табір з технологічного підприємництва відбувався на базі Університету Ексетера, який є партнером УКД, інформує Правда.іф.

Подвір'я з людьми та деревами біля будівлі

Анастасія Мельник – студентка другого курсу спеціальності «Право» в Університеті Короля Данила. Каже, про табір вже чула від друзів, а цьогоріч наважилася і сама спробувати. Одним із головних критеріїв відбору було знання англійської мови.

У команді дівчата працювали разом зі студентами з Китаю та США.

Студенти з медалями на лекції в залі

«Головна ідея полягала в тому, щоб створити програмне забезпечення для малого бізнесу для тестування цін. Я приватна підприємиця в Україні, маю невеликий бізнес, тому складно не було. У команді займалася розробкою сайту для нашого програмного забезпечення, бо вже маю схожий досвід. Загалом це моя перша така поїздка і дуже корисна. Якщо плануєш розвивати свій бізнес, це дає дуже багато знань, адже з нами працювали спікери, які вже мають власну успішну справу», – каже Анастасія Мельник.

Презентація студентів на екрані в аудиторії.

Цікавим досвідом участь у буткемпі стала і для студентки другого курсу спеціальності «Психологія» Валерії Потоцької. Каже, дуже цінними були знайомства з учасниками з різних країн світу та можливість здобути нові знання.

«Лектори розкривали питання маркетингу з точки зору психології. На мою думку, дуже важливо знати, як пропонувати певному сегменту людей товар або послугу, щоб зацікавити їх. Я отримала багато нової та цікавої інформації і тепер маю розуміння, наскільки маркетинг і фінанси – глибокі та складні галузі. Планую і надалі розвиватися у напрямі психології та досліджувати інші сфери діяльності», – розповідає Валерія Потоцька.

Навчальна презентація в офлайн класі з ноутбуком

Участь студенток у буткемпі стала можливою завдяки команді Global Partnerships, яка профінансувала захід. 