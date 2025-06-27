Франківські студентки здобули перемогу у буткемпі в Британії

Студентки Університету Короля Данила Анастасія Мельник та Валерія Потоцька разом із командою стали переможницями у буткемпі у Великій Британії.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Навчальний табір з технологічного підприємництва відбувався на базі Університету Ексетера, який є партнером УКД, інформує Правда.іф.
Анастасія Мельник – студентка другого курсу спеціальності «Право» в Університеті Короля Данила. Каже, про табір вже чула від друзів, а цьогоріч наважилася і сама спробувати. Одним із головних критеріїв відбору було знання англійської мови.
У команді дівчата працювали разом зі студентами з Китаю та США.
«Головна ідея полягала в тому, щоб створити програмне забезпечення для малого бізнесу для тестування цін. Я приватна підприємиця в Україні, маю невеликий бізнес, тому складно не було. У команді займалася розробкою сайту для нашого програмного забезпечення, бо вже маю схожий досвід. Загалом це моя перша така поїздка і дуже корисна. Якщо плануєш розвивати свій бізнес, це дає дуже багато знань, адже з нами працювали спікери, які вже мають власну успішну справу», – каже Анастасія Мельник.
Цікавим досвідом участь у буткемпі стала і для студентки другого курсу спеціальності «Психологія» Валерії Потоцької. Каже, дуже цінними були знайомства з учасниками з різних країн світу та можливість здобути нові знання.
«Лектори розкривали питання маркетингу з точки зору психології. На мою думку, дуже важливо знати, як пропонувати певному сегменту людей товар або послугу, щоб зацікавити їх. Я отримала багато нової та цікавої інформації і тепер маю розуміння, наскільки маркетинг і фінанси – глибокі та складні галузі. Планую і надалі розвиватися у напрямі психології та досліджувати інші сфери діяльності», – розповідає Валерія Потоцька.
Участь студенток у буткемпі стала можливою завдяки команді Global Partnerships, яка профінансувала захід.