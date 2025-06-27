Создание успешного интернет-магазина профессионалами MEGASITE

Решение продавать товары онлайн — прекрасный выбор. Имея свой интернет-магазин, можно предлагать продукцию пользователям не только проживающим в Украине, но и за границей.

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Причем продающий сайт выгоден и предпринимателям, уже имеющим свою офлайн торговую точку, и стартаперам:

не нужно арендовать помещение для торговли;

нанимать персонал;

если вы договариваетесь с поставщиком товаров продавать по системе дропшиппинг, вы не тратитесь даже на аренду склада.

Но чтобы продажи приносили стабильный доход, важно помнить: современная онлайн-площадка не просто красивый сайт с Корзиной. Это сервис, с помощью которого при грамотном подходе можно:

сформировать доверие покупателей к бренду;

заинтересовать клиентов;

рассказать о своих ценностях;

наладить контакт через регистрацию личного кабинета.

Интернет-магазин должен работать без сбоев круглосуточно. Никому не интересна платформа, которая долго загружается, тексты скучные, а дизайн похожий на другие сайты. Вот почему создание интернет-магазина в Украине стоит поручить профессионалам.

Как выбрать разработчика интернет-магазина

Если вас убеждают, что в Интернете есть шаблоны сайтов, в которых можно разобраться самостоятельно, оставьте эту затею. Конструкторы, предлагающие сделать площадку новичку, имеют ограниченный функционал. Об уникальности дизайна сервиса не может быть и речи. Таких сайтов, как вы можете сделать, в Интернете тысячи.

Также площадки, созданные любителями или фрилансерами, часто тормозят и глючат. Инструкция, как оформить заказ, пользователям не понятна. СЕО не работает, интернет-магазин высвечивается в поисковиках на последних страницах. Вместо того чтобы заниматься маркетингом бизнеса и отсылать товары по заявкам, предприниматель тратит время на исправление технических багов.

Преимущества сотрудничества с веб-студией

Заказав онлайн-проект веб-студии, вы получаете профессиональный подход слаженной команды специалистов к разработке сайта. К ранее оговоренной дате заказчику передают готовую платформу для заработка. Интернет-магазин адаптирован к мобильным устройствам, быстро загружается, защищен от мошенников и выдерживает большой наплыв людей.

Все на таком сайте отлажено — работа фильтров, аналитики, поиска, подключены платежные системы. Внешнее оформление не просто красивое, а понятное и удобное. У пользователя не занимает много времени найти и оплатить понравившийся товар.

Грамотно проработано СЕО — то, что продвигает сервис в Интернете. Для анализа продаж специалисты также подключают CRM и склад. Администратор может отслеживать действия посетителей и понимать, что работает, а что нет.

Разработкой интернет-магазина под ключ в веб-студии занимается команда экспертов. Каждый отвечает за свою часть работы. Поэтому итоговый результат заказчика радует.