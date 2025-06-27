Міськрада створила комунальний “Офіс євроінтеграції та розвитку”

27 червня Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про створення нової комунальної установи “Офіс євроінтеграції та розвитку”.
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Її діяльність буде спрямована на реалізацію стратегії розвитку міста, залучення громади до ухвалення рішень і налагодження міжнародної співпраці, повідомляє КУРС.
Нагадаємо, офіс інформуватиме мешканців про стратегічні ініціативи та проєкти, проводитиме навчання, обговорення й тренінги, а також залучатиме громадськість до реалізації пілотних ідей.
На міжнародному рівні нова установа розвиватиме партнерства з українськими та іноземними містами, братиме участь у грантових програмах, співпрацюватиме з іноземними експертами й представлятиме Івано-Франківськ на міжнародних форумах.
Також “Офіс євроінтеграції та розвитку” займатиметься дослідженнями міських процесів: збиратиме й аналізуватиме дані про стан громади, вивчатиме громадську думку, прогнозуватиме розвиток і публічно висвітлюватиме результати.
У цьому напрямку передбачена співпраця з науковими установами.