Франківська міськрада поповнила статутники комунальних підприємств на 1,4 млрд грн

27 червня Івано-Франківська міська рада ухвалила низку рішень щодо затвердження нових редакцій статутів та значного збільшення статутних капіталів 13 комунальних підприємств.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Загальний обсяг капіталовкладень сягнув понад 1,4 мільярда гривень, пише КУРС із засідання сесії.
“З 28 серпня є зміни до законознавства, ми не зможемо вносити зміни в статути. Є перехідний період три роки. Тому ми змушені це зробити, бо ми не знаємо, що буде через три роки”, – сказав міський голова Руслан Марцінків.
Йдеться про вступ в дію ЗУ № 4196-IX, який скасовує Господарський кодекс України і запроваджує трирічний перехідний період для трансформації комунальних та державних підприємств у акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.
Так, статутний капітал КП «Івано-Франківськводоекотехпром» збільшиться на 500 млн грн – із 200 млн грн до 700 млн грн.
КП «Електроавтотранс» міськрада додала 390 млн грн та встановила статутний капітал підприємства у розмірі 990 млн грн.
Статутник ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» поповниться на 200 млн грн та становитиме 547 млн грн.
Також міськрада збільшила статутні капітали:
- КП «Франківськ Арена» – на 80 млн грн (до 100 млн грн);
- КП «Міська ритуальна служба» – на 40 млн грн (до 130 млн грн);
- КП «Управляюча компанія «Житло» – на 49 млн грн (до 50 млн грн);
- КП «Івано-Франківськміськсвітло» – на 50 млн грн (до 100 млн грн);
- КП «Полігон ТПВ» – на 50 млн грн (до 80 млн грн);
- КП «Центр розвитку міста та рекреації» – на 30 млн грн (до 90 млн грн);
- КП «Муніципальна дорожня компанія» – на 30 млн грн (до 100 млн грн);
- КП «Франківськ АГРО» – на 15 млн грн (до 45 млн грн);
- КВП «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» – на 2,6 млн грн (до 4,8 млн грн);
- КП «Муніципальна інспекція «Добродій» – на 2 млн грн (до 10 млн грн).