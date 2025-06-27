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Франківська міськрада поповнила статутники комунальних підприємств на 1,4 млрд грн
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Франківська міськрада поповнила статутники комунальних підприємств на 1,4 млрд грн

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 14:34
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27 червня Івано-Франківська міська рада ухвалила низку рішень щодо затвердження нових редакцій статутів та значного збільшення статутних капіталів 13 комунальних підприємств.

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Загальний обсяг капіталовкладень сягнув понад 1,4 мільярда гривень, пише КУРС із засідання сесії.

“З 28 серпня є зміни до законознавства, ми не зможемо вносити зміни в статути. Є перехідний період три роки. Тому ми змушені це зробити, бо ми не знаємо, що буде через три роки”, – сказав міський голова Руслан Марцінків. 

Йдеться про вступ в дію ЗУ № 4196-IX, який скасовує Господарський кодекс України і запроваджує трирічний перехідний період для трансформації комунальних та державних підприємств у акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. 

Так, статутний капітал КП «Івано-Франківськводоекотехпром» збільшиться на 500 млн грн – із 200 млн грн до 700 млн грн. 

КП «Електроавтотранс» міськрада додала 390 млн грн та встановила статутний капітал підприємства у розмірі 990 млн грн.

Статутник ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» поповниться на 200 млн грн та становитиме 547 млн грн.

Також міськрада збільшила статутні капітали:

  • КП «Франківськ Арена» – на 80 млн грн (до 100 млн грн);
  • КП «Міська ритуальна служба» – на 40 млн грн (до 130 млн грн);
  • КП «Управляюча компанія «Житло» – на 49 млн грн (до 50 млн грн);
  • КП «Івано-Франківськміськсвітло» – на 50 млн грн (до 100 млн грн);
  • КП «Полігон ТПВ» – на 50 млн грн (до 80 млн грн);
  • КП «Центр розвитку міста та рекреації» – на 30 млн грн (до 90 млн грн);
  • КП «Муніципальна дорожня компанія» – на 30 млн грн (до 100 млн грн);
  • КП «Франківськ АГРО» – на 15 млн грн (до 45 млн грн);
  • КВП «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» – на 2,6 млн грн (до 4,8 млн грн);
  • КП «Муніципальна інспекція «Добродій» – на 2 млн грн (до 10 млн грн).