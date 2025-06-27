В Івано-Франківську планують завершити реабілітаційний центр на Софіївці

В Івано-Франківську функціонують п’ять реабілітаційних центрів, які приймають військових на лікування.

Про це в етері «Західного полюса» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Чотири з них законтрактовані з Національною службою здоров’я України, ще один — Добровольчий шпиталь, який фінансує місто.

«Чотири центри працюють в обласних і міських закладах. Вони фінансуються за кошти НСЗУ. П’ятий — Добровольчий шпиталь, він фінансується а лише з бюджету громади», — зазначив мер.

За його словами, Івано-Франківськ також очікує державного фінансування для оновлення ще одного реабілітаційного центру — «Софіївки». Заклад має увійти в структуру Центральної міської клінічної лікарні.

«Ми в очікуванні постанови Кабміну, яка має виділити нам фінансування на ремонт Софіївки. Плюс 28 мільйонів гривень вже заклали у військовому бюджеті як співфінансування», — додав Руслан Марцінків.

Міський голова підкреслив, що Івано-Франківськ залишається містом, яке надає значну кількість медичних і реабілітаційних послуг для військових.