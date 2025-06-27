Хуліганство, опір поліції та сльозогінний газ – у Франківську затримували агресивного перехожого

25 червня патрульні відпрацьовували повідомлення про порушення ПДР. Під час цього відпрацювання до інспекторів підійшов перехожий. Він поводився агресивно, вигукував нецензурну лайку, розмахував руками, мав ознаки алкогольного сп’яніння. На прохання патрульних припинити свої дії, громадянин ігнорував.

Про це пише Правда з посиланням на патрульну поліцію.

З метою припинення правопорушення та недопущення заподіяння шкоди собі чи оточуючим патрульні застосували до чоловіка фізичну силу та спецзасоби згідно зі ст. 44 та ст. 45 ЗУ “Про Національну поліцію”.

Під час затримання до патрульних підійшли небайдужі жінки, одна з яких була разом із дитиною. Вони намагалися перешкоджати діям поліцейських. З метою припинення групового порушення громадської безпеки і порядку поліцейські застосували сльозогінний газ. Дитина ж, своєю чергою, відтягувала з місця події свою матір, яка намагалася вступити в бійку з патрульними. Заспокоївшись, небайдужі громадянки з дитиною залишили місце події. Будь-яка сила до дитини не застосовувалася, жодних звернень щодо стану її здоров’я наразі не надходило.

Врешті чоловіка затримали та доставили до відділу поліції. Дорогою затриманий чинив фізичний опір і завдав тілесних ушкоджень одному з поліцейських. У відділку на нього склали адмінматеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та оформили протокол затримання.

Патрульного та чоловіка оглянули медики.

Наразі слідчим внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) ККУ.