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Дзвін Пам’яті пролунав: у Франківську вшанували полеглих Героїв. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дзвін Пам’яті пролунав: у Франківську вшанували полеглих Героїв. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 16:09
ДІМ РІА
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Сьогодні в Івано-Франківську відбувся традиційний церемоніал Дзвону Пам’яті.

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Зібралися рідні загиблих, побратими, поліцейські та небайдужі мешканці, аби вшанувати пам’ять полеглих у боротьбі за Україну.

Щомісячна церемонія в Меморіальному сквері міста об’єднує сотні людей, які приходять згадати українських воїнів, що загинули, захищаючи свободу й незалежність держави.

Пролунав скорботний дзвін, а відтак – хвилина мовчання.

Участь у заході взяли поліцейські Івано-Франківщини, духовенство, представники місцевої влади, військові та ветерани.

Присутні поклали квіти й запалили лампадки біля стіни Героїв, а священники відслужили панахиду за полеглими.

Священнослужителі на церемонії перед пам'ятником на вулиці
Священники на вулиці проводять церемонію
Троє людей стоять на вулиці в тіні дерев.
Люди в парку на відкритому заході
Військовий дзвонить у дзвін під час церемонії.
Люди на вулиці з лампадками в руках.
Люди вшанують пам'ять біля пам'ятника
Люди на церемонії перед меморіалом на відкритому повітрі.
Люди на вулиці під час офіційного заходу.
Українські військові стоять у строю, група людей.
Люди на меморіальній церемонії в Україні
Люди на вулиці під час події на природі.
Захід із вшанування пам'яті загиблих.
Журналісти і священики на заході в парку
Церемонія вручення медалі у парку.
Церемонія покладання квітів біля прапорів України.
Жінки в чорному розмовляють під час заходу на вулиці.
Військові жінки під час церемонії з прапорами України.
Вручення нагород у парку, присутні люди.
Церемонія на відкритому повітрі з учасниками
Церемонія нагородження у парку з військовими і квітами.
Церемонія вручення нагороди з військовими та людьми.
Церемонія вручення нагород на вулиці
Жінка обіймає літню жінку з квітами
Церемонія вручення нагород на вулиці.
Церемонія нагородження у парку, вручення квітів і медалей.
Вручення нагороди жінці військовими та цивільними.
Жінки тримаються за руки на публічному заході.
Церемонія вручення нагород ветеранам та квіти.
Люди з квітами на пам'ятній церемонії
Люди зібралися на вулиці, похоронна процесія.
Солдати нагороджені медалями на церемонії