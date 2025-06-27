Дзвін Пам’яті пролунав: у Франківську вшанували полеглих Героїв. ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську відбувся традиційний церемоніал Дзвону Пам’яті.

Зібралися рідні загиблих, побратими, поліцейські та небайдужі мешканці, аби вшанувати пам’ять полеглих у боротьбі за Україну.

Щомісячна церемонія в Меморіальному сквері міста об’єднує сотні людей, які приходять згадати українських воїнів, що загинули, захищаючи свободу й незалежність держави.

Пролунав скорботний дзвін, а відтак – хвилина мовчання.

Участь у заході взяли поліцейські Івано-Франківщини, духовенство, представники місцевої влади, військові та ветерани.

Присутні поклали квіти й запалили лампадки біля стіни Героїв, а священники відслужили панахиду за полеглими.