Дзвін Пам’яті пролунав: у Франківську вшанували полеглих Героїв. ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську відбувся традиційний церемоніал Дзвону Пам’яті.
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Зібралися рідні загиблих, побратими, поліцейські та небайдужі мешканці, аби вшанувати пам’ять полеглих у боротьбі за Україну.
Щомісячна церемонія в Меморіальному сквері міста об’єднує сотні людей, які приходять згадати українських воїнів, що загинули, захищаючи свободу й незалежність держави.
Пролунав скорботний дзвін, а відтак – хвилина мовчання.
Участь у заході взяли поліцейські Івано-Франківщини, духовенство, представники місцевої влади, військові та ветерани.
Присутні поклали квіти й запалили лампадки біля стіни Героїв, а священники відслужили панахиду за полеглими.