Коломийщина зустріла з полону Героя Івана Копильціва. ФОТО

Сьогодні в селі Марківка відбулася особлива подія, яка назавжди залишиться в серцях мешканців — громада зустрічала свого земляка, військового Івана Копильціва, який повернувся додому після перебування у ворожому полоні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Це була надзвичайно зворушлива й тепла зустріч. Люди вишикувалися з великим синьо-жовтим прапором, з маленькими стягами, квітами та плакатами вдячності. Діти, молодь, старші люди — усі об’єдналися, щоб віддати шану мужності та незламності Івана.

Староста села традиційно вручив Герою коровай на вишитому рушнику. Здавалося, навіть небо сьогодні схилилося в пошані — зустріч супроводжувалася щирими обіймами, сльозами радості та гордістю за нашого Захисника.

Участь у зустрічі взяли також учні та вчителі місцевої школи — діти підготували зворушливі плакати з написами «Дякуємо за свободу!» та «Вітаємо вдома!». Над селом лунали патріотичні пісні, які додавали урочистості та ще більше торкалися душі.

Особливо хвилюючим був момент, коли Іван зустрів свою рідну матір. Вона чекала на нього з болем і надією в серці, щодня молилася за його повернення. Сльози на її обличчі — це сльози безмежної радості, які важко описати словами. Обійми матері й сина стали символом незламної віри, материнської любові та перемоги життя над темрявою.

Іван, щойно ступивши на рідну землю, обіймав кожного — дякував за підтримку, за молитви, за віру. Це був живий приклад справжньої єдності села, щирої любові до Батьківщини та людей, які її боронять.